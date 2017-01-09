Москва. На «Евровидение-2017», которое пройдет в Киеве, от России может поехать финалист музыкального шоу «Голос» Александр Панайотов. Как сообщает Life.ru со ссылкой на источник на Первом канале, кандидатуру 32-летнего музыканта одобрили в музыкальной дирекции телеканала.

Издание пишет, что в этом году Первый канал решил не проводить национальный отбор на участие в конкурсе.

«Артиста для конкурса выберут как в последние несколько лет - советом российского оргкомитета. Уже через месяц Первый канал планирует озвучить своё решение представителям «Евровидения», которым принадлежит исключительное право первыми официально назвать участника от той или иной страны», - говорится в сообщении.

Сам Панайотов заявил, что о таком решении ему ничего не известно.

«Я буду счастлив представить нашу страну на конкурсе — для меня это огромная честь. Но пока ничего не хочу загадывать», - сказал музыкант.