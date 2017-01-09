Ижевск. Удмуртия. Шесть фактов незаконной продажи пиротехнических изделий выявили в Удмуртии. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал заместитель начальника полиции МВД по Удмуртской Республике Сергей Козлов.

Из них три нарушения на территории Воткинска, одно в Завьяловском районе и два в Ижевске - Первомайский и Устиновский район.

Напомним, что в Удмуртии спасатели поставили на учет 70 мест по хранению и реализации пиротехники.

Также в Ижевске организовали пять мест для запуска фейерверков в период новогодних и рождественских каникул.