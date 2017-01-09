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Январь 2017
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А тем временем:

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К выходным в Удмуртии потеплеет до -5 градусов по Цельсию

Сильных снегопадов в ближайшую неделю синоптики не ожидают.

К выходным в Удмуртии потеплеет до -5 градусов по Цельсию
Фото:pixabay.com
Ижевск, погода, Удмуртия, Гидрометцентр Удмуртии, Гидрометцентр, погода в Удмуртии


13:02

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие выходные на территории Удмуртии потеплеет до -5 градусов по Цельсию. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, сильных снегопадов в ближайшую неделю синоптики не ожидают.

«В течение дня 10 января потеплеет до -15,-20 градусов по Цельсию. Начнется снег, в течение дня он будет преимущественно небольшим», - сообщают синоптики.

11 января потепление продолжится, к вечеру в среду температура воздуха поднимется до -6,-11 градусов. Также прогнозируется небольшой снег в связи с прохождением фронта. 12 января будет тепло, днем ожидается -3,-8 градусов.

«В последующие дни на неделе температура воздуха будет высокой относительно климатических норм: в ночное время от -10 до -15 градусов, днем до -5 градусов», - уточняют синоптики.

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.прописали
Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
13.12.2016 Что такое аномально-холодная погода
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