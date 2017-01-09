Москва. Следствие попросило продлить домашний арест экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева до 15 апреля. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости», такое заявление сделала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении обвиняемому Улюкаеву меры пресечения в виде содержания под стражей», - сказала Царева.

Она также уточнила, что суд рассмотрит ходатайство следствия 10 января 2017 года.

Напомним, следственный комитет России объявил о задержании главы Минэкономразвития с поличным при получении взятки в 2 млн долларов 15 ноября. В тот же день Улюкаева отправили под домашний арест, а президент Владимир Путин освободил его от должности «в связи с утратой доверия».

По версии следствия, Улюкаев вымогал у «НК «Роснефть» деньги за законную выдачу положительного заключения и оценки сделки по покупке компанией государственного пакета акций «Башнефть». «У меня имеются заболевания: атеросклероз, гипертония и заболевания, в целом связанные с сосудистой системой», - рассказал на заседании суда Улюкаев.

Позже бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву потребовалась помощь врачей «Скорой помощи».