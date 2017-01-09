Частые. Пермский край. Пассажир 21-леьтней жительницы Удмуртии погиб при ДТП в Пермском крае. Как сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции, авария произошла 8 января ранним утром.

Известно, что ВАЗ-21093 под управлением молодой жительницы Удмуртии двигался по трассе Большая Соснова-Частые. По предварительным данным, на первом км дороги девушка не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с «Фольксваген Поло».

«В результате ДТП пассажир отечественной легковушки, мужчина 1980 года рождения, скончался на месте от полученных травм. Водитель ВАЗа и еще один пассажир, мужчина 1972 года рождения, госпитализированы с многочисленными травмами», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

«Госавтоинспекция Пермского края настоятельно рекомендует водителям быть внимательнее на дороге, не допускать нарушение скоростного режима и управление транспортным средством в состоянии опьянения», - обращаются сотрудники ведомства к жителям края.