Ижевск. Удмуртия. Разорившийся бизнесмен из Ижевска Игорь Халимендик, которого, по данным федеральных СМИ подозревают в связях с запрещенной в России ИГИЛ, сбежал в Турцию из-за долгов более года назад. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Он также сказал, что на родине в Удмуртии 33-летний экс-предприниматель был дважды судим за незаконное пересечение границы и торговлю наркотиками. По данным федеральной налоговой службы, он прекратил свою деятельность в 2005 году в связи с тем, что не прошел перерегистрацию.

«Прогоревший» бизнесмен сбежал за границу от долгов, которые остались у него на родине. Его возможная связь с террористами скорее красивая легенда, чем реальность», - рассказал собеседник агентства.

Ранее Life.ru сообщал, что Игоря Халимендика разыскивают российские спецслужбы по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство». Предполагается, что разорившийся бизнесмен попытался добраться до территорий, контролируемых боевиками, через Турцию, где его следы и оборвались.