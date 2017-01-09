Берн. Международная федерация футбола (ФИФА) расширит формат чемпионата мира. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее заявление организация сделает 10 января 2017 года.

Начиная с 2026 года, в состязании будут участвовать не 32, а 48 национальных команд. Утверждение формулы проведения будущих мундиалей запланировано на март. По предварительным данным, участниками финальной стадии турниров станут 16 групп, в которые войдут три команды. В каждой группе два лучших участника попадут в плей-офф.

По новым правилам Европу на мировом первенстве представят 16 сборных, Африку – 9,5 команд со стыковыми матчами, квота для Азии составит 8,5, для Южноамериканской конфедерации футбола и конфедерация футбола Северной и Центральной Америки, и стран Карибского бассейна квота предусмотрена 6,5 команд. Еще одна сборная представит Океанию.

По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, реформа мундиалей способствует росту финансовых доходов чемпионатов мира. Он также уточнил, что за новшества выступили большинство национальных футбольных федераций.