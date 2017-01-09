Москва. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника Следственного департамента МВД. Как сообщает пресс-служба ведомства, им назначили генерала-майора юстиции Александра Романова.

«Указом Президента Российской Федерации № 723 от 28 декабря генерал-майор юстиции Романов Александр Владимирович назначен заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации – начальником Следственного департамента МВД России», - говорится в сообщении.

Наша справка: Александр Владимирович Романов родился 25 января 1967 года в Ленинграде;

- в 1985-1987 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах;

- в 1989 году окончил Ленинградскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР;

- в 1996 году окончил Санкт-Петербургский юридический институт МВД РФ по специальности «юриспруденция»;

- после окончания школы милиции поступил на службу следователем следственного отдела УВД Московского райисполкома Ленинграда. С 1989 до 2001 год служил в различных подразделениях следствия и дознания системы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

- в 2003 году был назначен заместителем начальника Главного следственного управления при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

- в 2006 году назначен на должность заместителя начальника ГУВД – начальника Главного следственного управления;

- в июне 2008 года Указом Президента Российской Федерации № 944 Александру Романову было присвоено специальное звание «генерал-майор юстиции»;

- с 2011 по 2012 год проходил службу в должности заместителя начальника Следственного департамента МВД России;

- с 2013 по 2014 год – заместителя начальника ГУ МВД России по Севером-Западному федеральному округу – начальника следственной части;

- с 2015 по 2016 год – главного федерального инспектора по Калининградской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе;

- указом Президента Российской Федерации от 30 апреля 2016 года № 204 Александр Романов был назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – начальником Главного следственного управления;

- награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.