Ижевск. Удмуртия. Конференция по выборам ректора ИжГТУ состоится 27 февраля. Как сообщает пресс-служба университета на пост претендуют три кандидата.

«Министерство образования и науки Российской Федерации письмом от 27 декабря 2016 года согласовало дату проведения конференции по выборам ректора. Она состоится 27 февраля 2017 года», - говорится в сообщении образовательного учреждения.

Ее время и место конференции определит ученый совет университета, который выдвинул шесть кандидатур на пост будущего ректора.

«Список из шести человек мы утвердили. Сейчас нужно ждать аттестационной комиссии Минобразования России, которая ориентировочно пройдет в начале декабря. Фактически, когда имена утвердят в столице – это и будут кандидаты, потому так как то, что мы называем кандидатами – это предложение от нашего вуза, а выборы проходят после согласования в Москве», - рассказал в ноябре 2016 года корреспонденту «Сусанина» секретарь совета Владимир Алексеев.

На данный момент на пост претендуют проректор ИжГТУ по научной и инновационной деятельности Раиль Галиахметов; и.о. завкафедрой «Автоматизированные системы обработки информации и управления», председатель профсоюзной организации ИжГТУ Ольга Малина; и Валерий Грахов, который является завкафедрой «Промышленное и гражданское строительство», бывший замглавы администрации Ижевска по градостроительству.