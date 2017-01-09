Ижевск. Удмуртия. Пять отравлений этиловым спиртом и одно отравление метанолом зафиксированы в Удмуртии за неделю новогодних праздников. Один из отравившихся - несовершеннолетний.

Как сообщила журналистам замминистра здравоохранения республики Людмила Гузнищева, в целом праздники прошли спокойно. По сравнению с прошлыми годами число пострадавших от отравлений, обморожений и пиротехники значительно снизился. Всего 6 пациентов поступили в стационары с алкогольными отравлениями, один из них получил отравление метиловым спиртом.

По предварительным данным, пострадавший употреблял суррогатный алкоголь. Ведётся расследование.

В целом за праздники травмы получили около 200 человек, двое пострадали от неправильного обращения с пиротехникой.