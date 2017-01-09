Ижевск. Удмуртия. Ушел из жизни заслуженный артист России и Удмуртии Герман Власов. Как сообщает пресс-служба ИжГТУ, прощание с ним состоится 10 января в Удмуртской государственной филармонии.

Филармония расположена в Ижевске на улице Пушкинской, дом 245. Гражданская панихида пройдет с 11:00 до 13:00.

«Герман Власов – патриарх ижевского джаза, «Золотой саксофон Удмуртии» и Маэстро из джаза ИМИ-ИжГТУ, которого, кажется, просто любили все – и слушатели, и музыканты...», - говорится в сообщении университета.

Семья Власовых – из Подмосковья. В Ижевске маленький Герман впервые оказался перед войной, когда отца, механика, направили «на укрепление кадров» местного железнодорожного депо.

В 1941-ом Власовы поездом возвращались домой, но эшелон до Москвы не дошел, попал под бомбежку и Герман остался сиротой. И – конечно, собрался на фронт, голодал и скитался, пока десятилетнего мальчишку не подобрал военный разведотряд. Так он стал сыном полка.

В 1943 году юного бойца, проявившего способности к музыке, отправили в тыл, в Новосибирское военное музыкальное училище. В 1945-ом маршировал с оркестром на новосибирском Параде Победы. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Закончил класс военных дирижеров при консерватории, служил в армии, гастролировал с легендарным биг-бэндом Эдди Рознера. Побывал на гастролях по всему союзу – от Москвы до Хабаровска, годы спустя играл во Франции и в Ницце.

В 1950 году сержант Власов вернулся в Ижевск и остался здесь навсегда. Работал актером в театре кукол, на заводе, играл во многих ресторанах и на всех танцплощадках, какие только были в Ижевске, руководил духовым оркестром в колонии для малолетних правонарушителей на лесозаводе, играл в филармонии и в оркестре Ижевского цирка, а в сентябре 1954 года стал руководителем, кларнетистом и саксофонистом джаз- оркестра Ижевского механического института, который сегодня известен как Big Band ИжГТУ имени Калашникова.