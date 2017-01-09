Вашингтон. В США арестовали экс-менеджера немецкого автоконцерна Volkswagen AG: Оливера Шмидта. Как сообщает ИА REGNUM, его обвинили в причастности к сговору с целью обмана американских властей.

Сотрудники ФБР арестовали Шмидта еще в субботу, 7 января.

«Этот человек руководил в концерне подразделением, ответственным за соблюдение нормативных требований США — с 2014 по 2015 год», - говорится в сообщении.

По мнению ФБР, он также причастен к сокрытию фальсификации данных о выбросах вредных веществ в атмосферу.

Немецкого автопроизводителя в США обвиняют в нарушениях, которые связаны с соблюдением экологических нормативов. Издание сообщает, что на дизельных автомобилях Volkswagen было установлено программное обеспечение, которое в десятки раз занижает показатели выбросов в атмосферу вредных веществ.

Соответствующие нарушения выявили в сентябре 2015 года. Факт нарушения при продажах авто в США и странах ЕС производитель полностью признал. Вашингтон, в свою очередь, потребовал автопроизводителя отозвать 482 тыс. легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в штатах в период с 2009 по 2015 годы.