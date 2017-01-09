Ижевск. Удмуртия. Ижевчане смогут посетить игру баскетбольного клуба «Купол-Родники» бесплатно. Матч в рамках Суперлиги-1 против екатеринбургского «Урала» состоится в понедельник, 9 января.

«Внимание! БК «Купол-Родники» делает подарок всем своим болельщикам. Сегодня вход на матч против БК «Урал» будет бесплатным. У вас еще есть время собрать дружную компанию», - написано в обращении к болельщикам в официальной группе коллектива «Вконтатке».

Отметим, что игра состоится в 19:00 по-местному времени в спортзале ИГМА, которая находится на улице Коммунаров, дом 281.

После 12 игр «Купол-Родники» находятся на 8 месте, имея в активе 18 очков. «Урал» располагается на строчку выше с таким же показателем.