Ижевск. Удмуртия. 8 января 2017 года первому в России детскому хоспису исполнилось 20 лет. Для Ижевска это не просто дата - первое в нашей стране отделение для неизлечимо больных детей было создано и работает до сих пор именно у нас в городе.

За эти годы паллиативное движение в России вышло на совершенно новый уровень, появились паллиативные отделения и целые центры. Но ижевские врачи продолжают скромно делать свое дело и каждый год облегчают страдания десятков малышей.

Как и чем живет ижевский детский хоспис сегодня, узнала корреспондент информагентства «Сусанин».

Жизнь и ее продолжение