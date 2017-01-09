Амстердам. В Амстердаме задержали голландских журналистов Стефана Бека и Мишель Спеккерс, которые прилетели из Донбасса. Как сообщают «Известия», они провели там неделю и расследовали крушение малазийского самолета МН17, который разбился летом 2014 года.

В ходе расследования журналисты обнаружили и фрагменты Boeing. Все добытые Беком и Спеккерс материалы и интервью с местными жителями, полиция конфисковала прямо в аэропорте.

По словам Бека, на записях были люди, которые просили сохранить их анонимность. Он также добавил, что опасается за преследования жителей Донбасса, которые поговорили с прессой, в случае передачи данных Службе безопасности Украины.