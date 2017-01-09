Ижевск. Удмуртия. Установка оснований для будущих скульптур VI ледового фестиваля ангелов и архангелов началась на площади перед Свято-Михайловским собором Ижевска. В этом году свое мастерство покажут 30 скульпторов со всей России.

Один из организаторов фестиваля и скульптор Анфим Ханыков рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» о том, как пройдет нынешний крещенский фестиваль скульптур изо льда.

В Ижевск начался VI ледовый фестиваль ангелов и архангелов

Готовые скульптуры расположатся поставят в Парке современного искусства, рядом с родником имени Пригова, на Красной Горке у Свято-Михайловского собора, а также в Музее воды, который располагается в старой водонапорной башне на центральной площади.