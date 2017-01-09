Ижевск. Удмуртия. Количество заболевших гриппом и ОРВИ в Удмуртии за первую неделю 2017 года выросла в несколько раз. Сейчас показатели заболеваемости превышают прошлогодние данные за этот же период в 4 раза.

Всего вирусы поразили 5500 жителей Удмуртии, 2400 из них - дети. В 200 случаях пациентам поставлен лабораторно подтвержденный диагноз "грипп". В основном это штаммы типа "А", "В" и "Гонконгский". Для последнего характерная высокая температура, тошнота и рвота, онемение конечностей. С температурой и симптомами гриппа в праздники было госпитализировано около 200 детей и столько же взрослых.

При этом, как отметили в Минздраве Удмуртии, говорить об эпидемии пока рано. Число заболевших будет расти, когда дети вернуться в школы с каникул. Пик заболеваемости медики ожидают в конце января - начале февраля.