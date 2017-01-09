Красноярск. В Красноярске трехлетний мальчик умер после операции по обрезанию крайней плоти в домашних условиях. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России, чтобы сделать операцию, мать погибшего обратилась к знакомому хирургу.

Процедуру решили провести 6 января. В тот день медик выполнил ребёнку операцию под местной анестезией, сделав обезболивающий укол. После хирургического вмешательства ребенку стало плохо. Мать пыталась его реанимировать, не вызывая скорую помощь. В результате ребенок скончался.

Чтобы установить причины смерти малыша, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также установлена личность 28-летнего хирурга.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).