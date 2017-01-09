Москва. Единовременные выплаты в пять тысяч рублей пенсионерам России начнут производить с 13 января 2017 года. Как сообщает «Интерфакс», сроки доставки денег не зависят, получают ли пожилые люди выплаты через «Почту России» или другую организацию.

«Пенсионный фонд напоминает, что единовременная выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они пенсию через «Почту России» или через другую доставочную организацию», - сказали в пресс-службе ПФР.

В организации также уточнили, что те пенсионеры, у которых дата доставки пенсии на дом с 13 числа, получат пять тыс. рублей вместе с пенсией, а те, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, соответствующую сумму получат с 13 по 28 января. К ним почтальон придет второй раз.

«Все необходимые средства на единовременную выплату - 221,7 млрд рублей - заложены в бюджете ПФР на 2017 год», - сказали в Фонде.