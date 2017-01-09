Вашингтон. Команда избранного президента США Дональда Трампа отказалась от услуг диктора Чарльза Бротмана, который вел церемонию инаугурации с 1960-х годов. Как сообщают «Известия», вместо Бротмана ее будет вести 58-летний радиоведущий Стив Рэй.

По словам экс-ведущего, такое решение Трампа «разбило ему сердце», но он все же пожелал удачи своему преемнику.

Церемония инаугурации стала бы для 89-летнего Бротмана 12-й по счету. Впервые он вел подобное мероприятие в 1957 году. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2017 года.