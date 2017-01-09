Ижевск. Удмуртия. 6,5 млн рублей Городской управляющей компании Ижевска не дошли до счетов регионального оператора. Известно, что размер сумм варьируется от 25 до 550 тысяч рублей в зависимости от дома. Деньги предназначались для оплаты капремонта. Об этом и других событиях в традиционной рубрике от корреспондентов «Сусанина».

Удмуртия в минуту 9 января 2017 года

Ижевск-Ленинград:

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение столице Удмуртской Республики. Видеозапись он разместил в своем Инстаграме. За 6 часов она набрала практически 250 тыс просмотров.

Ангелы и архангелы:

Установка оснований для будущих скульптур ледового фестиваля ангелов и архангелов началась в Ижевске. В этом году свое мастерство покажут 30 скульпторов со всей России. Мероприятие пройдет с 8 по 19 января.

Употребление алкоголя:

Жители Удмуртии стали меньше употреблять алкоголь в новогодние праздники. Об этом рассказал замначальника полиции МВД по республике Сергей Козлов. Всего за прошедшую неделю зарегистрировали 756 человек, которые распивали алкоголь в общественных местах. Среди них были три подростка.

Разорившийся предприниматель:

Разорившийся бизнесмен из Ижевска Игорь Халимендик, которого, по данным федеральных СМИ подозревают в связях с запрещенной в России ИГИЛ, сбежал более года назад из-за долгов в Турцию. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он также сказал, что на родине в Удмуртии 33-летний экс-предприниматель был дважды судим за незаконное пересечение границы и торговлю наркотиками.

Кубок мира:

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева отправится на этап кубка мира в немецкий Рупольдинг. Соревнования пройдут с 11 по 15 января. Помимо нее в состав вошли Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ирина Услугина и Виктория Сливко.

Выборы ректора:

Конференция по выборам ректора ИжГТУ состоится 27 февраля.На данный момент на пост претендуют проректор ИжГТУ по научной и инновационной деятельности Раиль Галиахметов; и.о. завкафедрой «Автоматизированные системы обработки информации и управления», председатель профсоюзной организации ИжГТУ Ольга Малина; и Валерий Грахов, который является завкафедрой «Промышленное и гражданское строительство», бывший замглавы администрации Ижевска по градостроительству.

Морозы в Удмуртии:

Прошедшим утром в Глазове объявили штормовое предупреждение из-за похолодания до минус 40 градусов по Цельсию. Позднее синоптики сообщили о том, что к концу недели потеплеет до минус пяти градусов. Сильных снегопадов не ожидается.

Отравление алкоголем:

Попавшая в сводки полиции Ижевска девушка, отравившаяся курительными смесями, пострадала от алкоголя. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщила главный врач Республиканского наркологического диспансера Татьяна Карлова. По ее словам, девушка приехала в Ижевск в гости из другой страны. Она действительно была в клубе, однако в наркологию прибыла из дома вместе с мамой. Осматривавший несовершеннолетнюю врач поставил диагноз «опьянение алкоголем легкой степени тяжести». После оказания помощи ее отпустили домой.