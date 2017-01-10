Ижевск. Удмуртия. 10 января у жителей Удмуртии получило название «Домочадцев день». Как сообщает Astromeridian.ru, именно в этот день старались собраться всей семьей в доме, поужинать и пообщаться.

Кроме того, продолжаются святочные гуляния и гадания. 10 января все выходили за деревню на пригорок, где накануне вбивались в землю колышки. Если загадать желание, а затем завязать на колышке ленту, то оно обязательно сбудется.

Народные приметы на 10 января

- Если в этот день на деревьях заметен иней, а ветра совсем нет – жди урожайного года и удачи во всех делах;

- Если человек родился в День Игнатия, то он будет любить домашний уют, а значит, будет прекрасным хозяином;

- Говорят, что все сделанное со своей семьей 10 января будет благословенно и принесет плоды в будущем, сделав человека по-настоящему счастливым;

- Если соль вдруг отсырела – жди ненастной погоды;

- Если 10 января достать заговоренную соль и добавить ее в блюда домочадцев, то весь год никто в семье не будет ссориться;

- Если 10 января погода безветренная – жди хорошего урожая;

- Если на сене в сарае образовывался иней – жди сырое и ненастное лето;

- Если сыграть свадьбу 10 января – брак будет счастливым;

- Если в день 10 января принять колядовщиков, то это станет залогом здоровья и благополучия, защитит дом от порчи и сглаза, убережет скотину от болезней;

- Если кошка 10 января спит весь день – жди потепления;

- Если собака вылезла из будки и легла на снег – быть метели;

- Если с неба падают крупные снежные хлопья – совсем скоро потеплеет;

- Если белье 10 января сохнет медленно – ожидай хорошего урожая льна;

- Если рыба в реке ведет себя беспокойно и плещет хвостом, вскоре будет метель;

- Если стаи воробьев 10 января весело чирикают под крышей дома – жди теплой погоды;

- Метель 10 января – примета, которая сулит мокрое, дождливое и сырое лето.