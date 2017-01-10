Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» одержали очередную домашнюю победу в Суперлиге-1. На своем паркете коллектив из столицы Удмуртии оказался сильнее «Урала» из Екатеринбурга.

Отметим, что гости уже в самом начале встречи обозначили свое преимущество, уйдя в первой четверти в отрыв, равный 12 очкам (23:11 в пользу «Урала»). В следующем игровом отрезке «Родники» смогли сократить отставание в счете. На большой перерыв команды ушли при результате 39:31 – лидировал по-прежнему екатеринбургский клуб.

После тайм-аута подопечные Конотопова активизировались. «Купол» не только ликвидировал фору в 8 очков, но и вышел вперед с преимуществом в 2 зачетных балла. Заключительная четверть получилась крайне напряженной, но хозяева паркета не только сохранили минимальный перевес, но и смогли «привезти» «Уралу» еще 2 очка, победив тем самым 67:63.

Самым результативными игрокоми в составе «Купол-Родников» стали Владимир Лидяев (15 очков) и Алексей Карпеко (13 очков). Среди свердловской команды по этому показатель отличились Дмитрий Незванкин (14 очков), а также Григорий Мотовилов и Андрей Зверков (по 12 очков).

Коллектив из Удмуртии, благодаря победе, обошел «Урал» в турнирной таблице, набрав свое 20-е очко – это 7-й результат в Суперлге-1.