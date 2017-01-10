Ижевск. Удмуртия. Две котельные в Базезинском районе Удмуртии введут в эксплуатацию после окончания морозов. Как сообщает пресс-служба главы и регионального правительства, объекты находятся в деревнях Эркешево и Исаково.

«До конца года 2016 года выполнена задача по строительству новых котельных в Балезинском районе – две из них введены в строй в декабре, ещё две – в деревнях Эркешево и Исаково – готовы к запуску и будут вводиться в эксплуатацию после окончания морозного периода», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что завершив строительство Балезинский район выполнил требования Ростехнадзора.

Помимо этого, Балезино приступило к решению проблемы с водоснабжением – в феврале здесь ожидают доставку глубоководных насосов, которые позволят бесперебойно обеспечивать посёлок водой из реки Чепца.

Эту информацию озвучили во время совещания при председателе кабинета министров Удмуртской Республики.

Напомним к ноябрю 2016 года 29 из 30 муниципальных образований республики получили паспорта готовности к отопительному зимнему периоду. Не готовым к зиме оказался только Балезинский район. Это было связано как раз со строительство котельных в двух деревнях.