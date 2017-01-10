Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! Сегодня 10 января, второй рабочий день этого года. За окном по-прежнему морозно, сегодня ночью в Удмуртии температура опускалась до -30...-35°С. Днем будет потеплее, -15...-20°С. Одевайтесь теплее и читайте свежие новости! Посмотрим, о чем пишут онлайн СМИ Удмуртии.

Журналисты «КП в Ижевске» задались вопросом, где купить билеты юбилейный Фестиваль циркового искусства. Он пройдет в Ижевске с 3 по 8 марта 2017 года. Участие в нем в этом году примут артисты из 15 стран мира. Билеты на фестиваль уже появились в продаже, их стоимость колеблется от 800 до 1500 тысяч рублей.

Какие нововведения ждут жителей Удмуртии в 2017 году, рассказала телекомпания «Моя Удмуртия». Новые строчки в платёжках, новые коммунальные штрафы, экономия денег на госпошлине и времени на полисах ОСАГО.

09 01 17 ЖКХ, ОСАГО, госпошлины, оформление загранпаспортов - нововведения 2017-го года

О забавном случае, который произошел в Ижевске, рассказывает портал «Ижлайф». В районе «Металлург», около школы № 80, работники одной компании решили покормить прилетевшую к ним ворону. Но та не растерялась, и... обокрала своих благодетелей.

Развод на ложку от вороны

В Сарапуле отметили 120-летие со дня рождения своей землячки, женщины-Георгиевского кавалера Антонины Пальшиной. О ее судьбе и воинской доблести пишут «Известия Удмуртской Республики». Легендарная женщина проявила себя в боях Первой и Второй мировых войн, служила в кавалерии, пехоте, выдавая себя за мужчину. Позже стала сестрой милосердия, а после Великой отечественной войны вернулась в Сарапул и работала в колхозе «Красный путиловец». В последние годы жизни Антонина Пальшина регулярно перечисляла часть своей пенсии в Фонд мира. Скончалась Антонина Тихоновна Пальшина в Сарапуле на 96-м году жизни. 9 декабря 2016 года в городе ей был установлен памятник.

В обзоре использованы материалы сайтов: izhlife.ru, kp.ru, myudm.ru, izvestiaur.ru