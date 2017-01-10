Глазов. Удмуртия. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» занял 7 место в рейтинге клубов российской Суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отметим, что итоги подводили по итогам первой половины текущего сезона.

Рейтинг был составлен по нескольким критериям: спортивные результаты, социальная активность, а также привлечение игроков в сборную. В итоге «Прогресс» набрал 110,8 балла. Выше глазовчан расположился «Сибиряк» (115,2), 8-е место занял СК «КПРФ» (94,4).

Первая тройка сформировалась следующим образом: «Газпром-ЮГРА», «Тюмень» и «Динамо».

Напомним, на данный момент в турнирной таблице элитного мини-футбольного дивизиона «Прогресс» располагается на 6 месте.

Наша справка:

Рейтинг клуба АМФР - комплексная оценка деятельности мини-футбольного клуба как многофункционального и многоуровневого социально-спортивного предприятия, в задачи которого, помимо достижений турнирных задач, входит пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди различных масс населения, воспитание молодежи.