Ижевск. Удмуртия. Занятия в школах Ижевска отменили из-за морозов. Об этом сообщается во вторник, 10 января, на странице управления образования администрации города в Фейсбуке.

«В связи с низкой температурой, в соответствии с методическими рекомендациями по соблюдению температурного режима при организации образовательного процесса, направленных министерством образования и науки Удмуртии, сегодня 10 января 2017 года приостанавливается образовательная деятельность для школьников городских школ», - говорится в сообщении ведомства.

Накануне в столице Удмуртии отменяли занятия в начальной школе.

По данным удмуртского Гидрометцентра, утром, 10 января, температура воздуха на территории республики составляла до -32 градусов Цельсия. По прогнозам синоптиков днем в регионе потеплеет до минус 15-20 градусов и пойдет снег.