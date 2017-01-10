Санкт-Петербург. На строительство «Зенит-Арены» а Санкт-Петербурге из бюджета города выделят дополнительно еще два млрд рублей. Как сообщает «Медуза», в конце декабря комитет по строительству Петербурга 29 декабря без проведения конкурса заключил контракт с ОАО «Метрострой».

«Два миллиарда рублей в рамках контракта были выплачены генподрядчику строительства «Зенит-Арены» авансом», - говорится в сообщении.

Дополнительные средства, как уточнили в администрации города, потратят на обустройство зоны контроля доступа стадиона и на подготовку «Зенит-Арены» в Кубку Конфедераций и Чемпионату мира 2018. Работы планируют закончить в марте 2017.

«Общая смета проекта осталась прежней — 42 миллиарда рублей», - уточнили в муниципалитете.

Власти Санкт-Петербурга хотят вернуть дополнительно выделенную сумму позже, взыскав ее через суд с бывшего генподрядчика строительства стадиона компании «Трансстрой».

Напомним, ранее сотрудники ФСБ провели оперативные мероприятия в компании «Метрострой», которую в августе выбрали генподрядчиком достройки «Зенит-Арены».