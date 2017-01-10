  • 1Вс
  • 2Пн
  • 3Вт
  • 4Ср
  • 5Чт
  • 6Пт
  • 7Сб
  • 8Вс
  • 9Пн
  • 10Вт
  • 11Ср
  • 12Чт
  • 13Пт
  • 14Сб
  • 15Вс
  • 16Пн
  • 17Вт
  • 18Ср
  • 19Чт
  • 20Пт
  • 21Сб
  • 22Вс
  • 23Пн
  • 24Вт
  • 25Ср
  • 26Чт
  • 27Пт
  • 28Сб
  • 29Вс
  • 30Пн
  • 31Вт
Январь 2017
Все новости текущей недели
Важно
Минувшей ночью на севере Удмуртии похолодало до -39 градусов Цельсия

.простроительство

А тем временем:

1 стоп

На строительство «Зенит-Арены» дополнительно выделили еще 2 млрд рублей

Сумму предоставит бюджет Санкт-Петербурга.

На строительство «Зенит-Арены» дополнительно выделили еще 2 млрд рублей
Фото:allstadiony.ru
строительство, Санкт-Петербург, стадион, Зенит


09:04

Санкт-Петербург. На строительство «Зенит-Арены» а Санкт-Петербурге из бюджета города выделят дополнительно еще два млрд рублей. Как сообщает «Медуза», в конце декабря комитет по строительству Петербурга 29 декабря без проведения конкурса заключил контракт с ОАО «Метрострой».

«Два миллиарда рублей в рамках контракта были выплачены генподрядчику строительства «Зенит-Арены» авансом», - говорится в сообщении.

Дополнительные средства, как уточнили в администрации города, потратят на обустройство зоны контроля доступа стадиона и на подготовку «Зенит-Арены» в Кубку Конфедераций и Чемпионату мира 2018. Работы планируют закончить в марте 2017.

«Общая смета проекта осталась прежней — 42 миллиарда рублей», - уточнили в муниципалитете.

Власти Санкт-Петербурга хотят вернуть дополнительно выделенную сумму позже, взыскав ее через суд с бывшего генподрядчика строительства стадиона компании «Трансстрой».

Напомним, ранее сотрудники ФСБ провели оперативные мероприятия в компании «Метрострой», которую в августе выбрали генподрядчиком достройки «Зенит-Арены».

  • Сообщить об ошибке
  • Отправить заметку


* Для оперативного получения новостей можно установить нашего бота в мессенджере Telegram
Подписаться на наши каналы:
^ Наверх



Загрузка...

На эту же тему

.проновости

Криштиану Роналду стал футболистом года по версии ФИФА

10.01.2017 10:30 В голосовании португалец обогнал Лионеля Месси. >>

«Мерседес» и «Тойота» столкнулись на перекрестке в Воткинске

10.01.2017 10:15 Пассажир элитной иномарки получила травмы. >>

Французский биатлонист назвал победившего россиянина Александра Логинова мошенником

10.01.2017 10:00 В своей записи в Twitter спортсмен подчеркнул, что он за «чистый» спорт. >>

Минувшей ночью на севере Удмуртии похолодало до -39 градусов Цельсия

10.01.2017 09:33 Холоднее всего было в Дебесах и Глазове. >>

Президент Арабских Эмиратов призвал к всеобщей молитве о дожде

10.01.2017 09:22 Фермеры страны жалуются на нехватку воды в регионе. >>

На строительство «Зенит-Арены» дополнительно выделили еще 2 млрд рублей

10.01.2017 09:04 Сумму предоставит бюджет Санкт-Петербурга. >>

Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» занял 7 место в рейтинге команд российской Суперлиги

10.01.2017 09:00 Об этом сообщает пресс-служба команды. >>

Две котельные в Балезинском районе введут в эксплуатацию после окончания морозов

10.01.2017 08:30 Об этом сообщает пресс-служба главы и регионального правительства. >>

Ижевские «Купол-Родники» одержали победу над «Уралом»

10.01.2017 08:00 Встреча завершилась со счетом 67:63 в пользу коллектива из столицы Удмуртии. >>

Знаки Удмуртии: время для семьи и святочные посиделки

10.01.2017 07:30 Приметы и суеверия на 10 января. >>

В Ижевске из-за морозов отменили занятия в школах

10.01.2017 07:20 Такое решение приняли в городском управлении образования. >>

Новости Удмуртии 2.0: ворона-воровка и нововведения 2017 года

10.01.2017 07:00 Обзор самых интересных публикаций онлайн СМИ Удмуртии от ИА «Сусанин». >>

Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в сторону иранских катеров

09.01.2017 19:00 Залп открыли после того, как иранские корабли приблизились к эсминцу на расстояние около 800 метров. >>

ПФР начнет начислять единовременные выплаты в 5 тыс рублей с 13 января

09.01.2017 19:00 Общая сумма составит 221,7 млрд рублей. >>

Удмуртия в минуту: долги Городской УК и морозы в республике

09.01.2017 18:25 Обзор самых важных и интересных событий, произошедших в республике за сутки. >>

Трамп отказался от услуг диктора инаугураций 11 президентов США

09.01.2017 18:00 Впервые за 60 лет церемонию проведет новый ведущий. >>

Трехлетний мальчик в Красноярске умер после обрезания в домашних условиях

09.01.2017 18:00 Мать погибшего вызвала хирурга на дом. >>

Заболеваемость гриппом в Удмуртии выросла в четыре раза

09.01.2017 17:50 90% заболевших заразились вирусом гонконгского гриппа. >>

243 ребёнка родилось в Удмуртии за первую неделю января

09.01.2017 17:30 Первыми на свет появились три мальчика. >>

В Ижевске началась установка ледяных оснований для будущих фигур фестиваля ангелов и архангелов

09.01.2017 17:10 Видеосюжет с площади перед Свято-Михайловским собором столицы Удмуртии. >>

В Голландии задержали расследовавших крушение малазийского «Боинга» на Донбассе журналистов

09.01.2017 17:03 Полиция изъяла у них все добытые материалы. >>

В зоопарке Воронежа усыпили всех птиц

09.01.2017 17:00 Такие меры пришлось принять из-за вспышки птичьего гриппа. >>

Подозреваемый в связях с ИГИЛ бизнесмен из Ижевска мог сбежать из России из-за долгов

09.01.2017 16:47 Мужчина имеет две судимости за нелегальное пересечение границы и торговлю наркотиками. >>

Жизнь и ее продолжение: детский хоспис в Ижевске

09.01.2017 16:40 Двадцать лет исполняется первому в России паллиативному отделению. >>

Ушел из жизни заслуженный артист России и Удмуртии Герман Власов

09.01.2017 16:15 Прощание с ним состоится 10 января в Удмуртской государственной филармонии. >>

Экс-менеджера Volkswagen задержали в США за сговор и обман властей

09.01.2017 16:03 Шмидта арестовали еще 7 января. >>

Новым начальником Следственного департамента МВД России назначили Александра Романова

09.01.2017 16:00 Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства. >>

Ижевчане смогут посетить игру баскетбольного клуба «Купол-Родники» бесплатно

09.01.2017 15:55 Матч против екатеринбургского «Урала» состоится в понедельник, 9 января. >>

Одно отравление метанолом произошло в Удмуртии в новогодние праздники

09.01.2017 15:30 Пострадавший был госпитализирован. >>

Метеорит взорвался в небе над Архангельской областью

09.01.2017 15:30 Инцидент удалось запечатлеть на видеорегистратор. >>

СМИ: ФИФА увеличит количество стран-участников чемпионата мира до 48 команд

09.01.2017 15:03 Об этом организация планирует заявить 10 января. >>

Конференция по выборам ректора ИжГТУ состоится 27 февраля

09.01.2017 15:02 На пост претендуют три кандидата. >>

Следствие попросило продлить домашний арест Улюкаеву

09.01.2017 15:00 Суд рассмотрит ходатайство 10 января. >>

Пассажир жительницы Удмуртии погиб при ДТП в Пермском крае

09.01.2017 14:37 Авария произошла 8 января ранним утром. >>

Шесть фактов незаконной продажи пиротехники выявили в Удмуртии

09.01.2017 14:15 Нарушения зарегистрированы в Воткинске, Ижевске и Завьяловском районе.   >>

Lamborghini выпустила раритетный трактор за 32 тыс долларов

09.01.2017 14:03 Транспортное средство покрасили в красный цвет, который используют для спорткаров. >>

От России на «Евровидение-2017» в Киеве может отправиться Александр Панайонтов

09.01.2017 14:00 Кандидатуру финалиста шоу «Голос» одобрили в музыкальной дирекции Первого канала. >>

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стих Ижевску

09.01.2017 13:53 Видеозапись он разместил в своем Инстаграме. >>

Жители Удмуртии стали меньше пить в новогодние праздники

09.01.2017 13:25 В общественных местах зарегистрировано 756 человек, находящихся в нетрезвом виде.   >>

McDonald’s продаст 80% бизнеса в Китае и Гонконге

09.01.2017 13:03 Операции оценили в 2,08 млрд долларов. >>

К выходным в Удмуртии потеплеет до -5 градусов по Цельсию

09.01.2017 13:02 Сильных снегопадов в ближайшую неделю синоптики не ожидают. >>

Мертвого преподавателя нашли в аудитории Санкт-Петербургского вуза

09.01.2017 13:00 На его теле обнаружили признаки самоубийства. >>

26 хоккеистов отправились в выездное турне «Ижстали»

09.01.2017 12:41 Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. >>

В Ижевске продлили пополнение электронных проездных на автобус до 19 января

09.01.2017 12:21 Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ. >>

Американка стала мемом после селфи на фоне беспорядка в своей комнате

09.01.2017 12:03 Многочисленные интересные отзывы «посыпались» ей в Twitter. >>
 



.прописали
Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
13.12.2016 Что такое аномально-холодная погода
« Все блогеры Все блоги »
 

Популярное
6,5 млн рублей Городской УК Ижевска «потерялись» по пути на счет регоператора
09.01.2017 11:33
6,5 млн рублей Городской УК Ижевска «потерялись» по пути на счет регоператора
Жильцы заплатили эти деньги за капремонт. >>


В новом генплане Ижевска не будет зон под точечную застройку
09.01.2017 09:55
В новом генплане Ижевска не будет зон под точечную застройку
Документ полностью исключает такой вид строительства. >>


На севере Удмуртии похолодает до –38 градусов Цельсия
08.01.2017 13:10
На севере Удмуртии похолодает до –38 градусов Цельсия
В целом по республике днем, 9 января, столбик термометра опустится до –30 градусов. >>


Биатлонистка из Удмуртии Кайшева показала лучший результат среди россиянок в пасьюте на этапе кубка мира
07.01.2017 18:24
Биатлонистка из Удмуртии Кайшева показала лучший результат среди россиянок в пасьюте на этапе кубка мира
Стреляющая лыжница из Можги заняла 27 место. >>


Мужчина погиб в ДТП под Глазовом в Удмуртии
07.01.2017 12:02
Мужчина погиб в ДТП под Глазовом в Удмуртии
Он находился в автомобиле, который выехал на встречную полосу движения. >>


Несовершеннолетняя девушка отравилась курительными смесями в ижевском кафе
07.01.2017 11:19
Несовершеннолетняя девушка отравилась курительными смесями в ижевском кафе
Полиция проводит проверку по факту происшествия. >>


Инспекторы ГИБДД остановили пьяного водителя из Сарапула с помощью оружия
05.01.2017 14:01
Инспекторы ГИБДД остановили пьяного водителя из Сарапула с помощью оружия
Водитель вазовской «десятки» отказался останавливаться по требованию полицейских и попытался... >>


Житель Ижевска прострелил ногу своей бывшей жене и забаррикадировался от бойцов Росгвардии
05.01.2017 12:08
Житель Ижевска прострелил ногу своей бывшей жене и забаррикадировался от бойцов Росгвардии
После переговоров в полицейскими мужчина... >>


ОАО «Удмуртнефть» заплатило 17 тыс рублей за гибель бобров после розлива нефти
04.01.2017 16:00
ОАО «Удмуртнефть» заплатило 17 тыс рублей за гибель бобров после розлива нефти
Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. >>




Популярное


Популярное
Брат и две сестры умерли в Красноярске от отравления коктейлем «Тайм-аут»
06.01.2017 12:44
Брат и две сестры умерли в Красноярске от отравления коктейлем «Тайм-аут»
Также от суррогата пострадала их собутыльница. >>


Пассажирский самолет с отказавшим двигателем приземлился в Якутии
05.01.2017 10:53
Пассажирский самолет с отказавшим двигателем приземлился в Якутии
На борту лайнера находились 150 пассажиров и 8 членом экипажа. >>


В Москве скончался один из пострадавших во время взрыва на станции метро «Коломенская»
08.01.2017 15:01
В Москве скончался один из пострадавших во время взрыва на станции метро «Коломенская»
29-летний уроженец Таджикистана был подключен к аппарату искусственной вентиляции... >>


Лыжник Сергей Устюгов в пятый раз победил на соревнованиях «Тур де Ски»
06.01.2017 16:15
Лыжник Сергей Устюгов в пятый раз победил на соревнованиях «Тур де Ски»
Он установил рекорд по количеству побед. >>


Аэропорт Калининграда приостановил работу из-за инцидента с самолетом «Аэрофлота»
04.01.2017 12:00
Аэропорт Калининграда приостановил работу из-за инцидента с самолетом «Аэрофлота»
Авиасудно при посадке выкатилось за пределе взлетно-посадочной полосы.... >>


ДТП с участием 20 автомобилей произошло на МКАД
04.01.2017 14:22
ДТП с участием 20 автомобилей произошло на МКАД
Причиной столкновения машин послужила «образовавшаяся на участке гололедица». >>


Российские войска получат средства связи шестого поколения
06.01.2017 14:34
Российские войска получат средства связи шестого поколения
Об этом сообщили в Минобороны России. >>


Морозы придут в Москву на Рождество
03.01.2017 18:20
Морозы придут в Москву на Рождество
Температура может опуститься почти до минус 30 градусов по Цельсию. >>


Пенсионерку-наркодилера задержали в Подмосковье
06.01.2017 10:08
Пенсионерку-наркодилера задержали в Подмосковье
У пожилой женщины изъяли почти килограмм героина >>




Популярное
Семейная пара из США обвинила Apple в гибели их пятилетней дочери
03.01.2017 12:02
Семейная пара из США обвинила Apple в гибели их пятилетней дочери
По мнению родителей, смертельная авария произошла из-за одного из приложений для видеосвязи, разработанного... >>


Мальчик утонул в одном из аквапарков Китая пока его мать писала смс
05.01.2017 14:29
Мальчик утонул в одном из аквапарков Китая пока его мать писала смс
Момент трагедии запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные рядом с бассейном. >>


Несколько тысяч пластиковых яиц выбросило на берег в Германии
06.01.2017 13:29
Несколько тысяч пластиковых яиц выбросило на берег в Германии
Жители острова рождественскому сюрпризу не обрадовались. >>


«Звездный дождь» увидят жители Земли
03.01.2017 18:01
«Звездный дождь» увидят жители Земли
Пик «новогоднего» метеорного потока Квадрантиды ожидается в ночь с 3 на 4 января. >>


Близнецы Сойер и Эверетт из США родились в разные годы
03.01.2017 14:43
Близнецы Сойер и Эверетт из США родились в разные годы
Мальчики появились на свет с разницей в 10 минут в новогоднюю ночь. >>


Журналист из Британии назвал новую версию крушения «Титаника»
04.01.2017 10:00
Журналист из Британии назвал новую версию крушения «Титаника»
Версию британского журналиста Шенана Молони опубликовала газета The Independent. >>


Настоятельницу православного монастыря убили в Белоруссии
06.01.2017 16:36
Настоятельницу православного монастыря убили в Белоруссии
В совершении преступления подозревается одна из послушниц. >>


С 1 января 2017 года французы автоматически становятся донорами органов после смерти
04.01.2017 16:40
С 1 января 2017 года французы автоматически становятся донорами органов после смерти
Это происходит в том случае, если человек отсутствует в списке отказников. >>


Памятник жертвам насилия вызвал скандал между Японией и Южной Кореей
06.01.2017 10:38
Памятник жертвам насилия вызвал скандал между Японией и Южной Кореей
В результате Япония отозвала своего посла в Южной Корее. >>




Обсуждаемое
Удмуртия в минуту: долги Городской УК и морозы в республике
09.01.2017 18:25
Удмуртия в минуту: долги Городской УК и морозы в республике
Обзор самых важных и интересных событий, произошедших в республике за сутки....>
1 комментарий
ПФР начнет начислять единовременные выплаты в 5 тыс рублей с 13 января
09.01.2017 19:00
ПФР начнет начислять единовременные выплаты в 5 тыс рублей с 13 января
Общая сумма составит 221,7 млрд рублей. >
1 комментарий
Ушел из жизни заслуженный артист России и Удмуртии Герман Власов
09.01.2017 16:15
Ушел из жизни заслуженный артист России и Удмуртии Герман Власов
Прощание с ним состоится 10 января в Удмуртской государственной филармонии....>
3 комментария
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стих Ижевску
09.01.2017 13:53
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стих Ижевску
Видеозапись он разместил в своем Инстаграме. >
2 комментария
В Ижевске продлили пополнение электронных проездных на автобус до 19 января
09.01.2017 12:21
В Ижевске продлили пополнение электронных проездных на автобус до 19 января
Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ....>
1 комментарий
6,5 млн рублей Городской УК Ижевска «потерялись» по пути на счет регоператора
09.01.2017 11:33
6,5 млн рублей Городской УК Ижевска «потерялись» по пути на счет регоператора
Жильцы заплатили эти деньги за капремонт. >
2 комментария
В Глазове объявили штормовое предупреждение из-за похолодания до – 40 градусов по Цельсию
09.01.2017 09:06
В Глазове объявили штормовое предупреждение из-за похолодания до – 40 градусов по Цельсию
Об этом сообщает Гидрометцентр Удмуртии...>
1 комментарий
В школах Ижевска из-за морозов отменили уроки для начальных классов
09.01.2017 06:33
В школах Ижевска из-за морозов отменили уроки для начальных классов
В понедельник, 9 января, на территории Удмуртии...>
1 комментарий
Оставшихся без тепла жителей подмосковного Красногорска отправляют в пункты обогрева
08.01.2017 20:31
Оставшихся без тепла жителей подмосковного Красногорска отправляют в пункты обогрева
Из-за аварии на котельной Красногорского завода...>
1 комментарий
В Ижевске восстановили отопление жилого дома с рухнувшей кровлей
08.01.2017 18:40
В Ижевске восстановили отопление жилого дома с рухнувшей кровлей
По данным городских властей, во время аварии температура в квартирах,...>
1 комментарий
Временные ограничения на парковку сохранятся в Ижевске до конца зимы
08.01.2017 18:02
Временные ограничения на парковку сохранятся в Ижевске до конца зимы
Такие меры позволят коммунальным службам...>
1 комментарий
Более 50 литров спиртосодержащей продукции арестовали в Удмуртии
07.01.2017 15:52
Более 50 литров спиртосодержащей продукции арестовали в Удмуртии
Всего специалисты Роспотребнадзора провели 11 проверок....>
1 комментарий

Обсуждаемое

Афиша Ижевска

Снежная королева 3. Огонь и лед
Фильмы
Снежная королева 3. Огонь и лед
Викинг
Фильмы
Викинг
ВИА «Поющие гитары»
Концерт
ВИА «Поющие гитары»
Комедия «Боинг-Боинг»
Спектакли
Комедия «Боинг-Боинг»
«Госпожа Метелица»
Кукольные представления
«Госпожа Метелица»
«Жизель»
Опера и балет
«Жизель»
«Обыкновенное чудо»
Премьеры
«Обыкновенное чудо»