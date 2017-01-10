Италия. Французский биатлонист Аристид Бегю, после победы на этапе кубка IBU в Италии Александра Логинова, назвал его мошенником. В Twitter спортсмен написал, что он поддерживает только «чистый» спорт, без допинга, сообщают «Известия».

«Проиграть сильнейшему — да! Мошеннику — нет! Эритропоэтину — стоп, мы — за чистый спорт», — написал Бегю в ответ на поздравления соотечественника Мартена Фуркада.

7 января января в итальянском Мартелле на этапе кубка IBU Логинов выиграл спринтерскую гонку, а 8 января стал победителем гонки преследования. Бегю занял шестую и восьмую позиции соответственно.