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Криштиану Роналду стал футболистом года по версии ФИФА

В голосовании португалец обогнал Лионеля Месси.

Криштиану Роналду стал футболистом года по версии ФИФА
Фото:instagram.com/cristiano/
спорт, футбол, Криштиану Роналду


10:30

Цюрих. Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Как сообщает Lenta.ru, церемония награждения состоялась в понедельник, 9 января в швейцарском Цюрихе.

В голосовании португалец обогнал аргентинца Лионеля Месси («Барселона») и француза Антуана Гризманна («Атлетико» Мадрид).

В номинации «Лучший тренер 2016 года» победителем стал итальянец Клаудио Раньери («Лестер Сити») среди мужчин, и немка Сильвия Найд (сборная Германии) среди женщин.

Лучше женщиной-футболистом назвали американку Карли Ллойд («Хьюстон Дэш»).

В состав символической сборной 2016 года вошли: голкипер Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), защитники Дани Алвес (Бразилия, «Ювентус»), Жерар Пике (Испания, «Барселона»), Серхио Рамос (Испания, «Реал»), Марсело (Бразилия, «Реал»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Тони Кроос (Германия, «Реал»), Андрес Иньеста (Испания, «Барселона»), Лионель Месси, Луис Суарес (Уругвай, «Барселона») и Криштиану Роналду.

Приз за честную игру получил колумбийский клуб «Атлетико Насьональ», отказавшийся от Южноамериканского кубка в пользу бразильской команды «Шапекоэнсе», 19 игроков которого погибли в авиакатастрофе в ноябре 2016 года.

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пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
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