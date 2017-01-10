Воткинск. Удмуртия. Пассажир элитной иномарки получила травмы в ДТП на перекрестке в Воткинске, где водитель «Мерседеса» проехал на красный сигнал светофора. Об этом сообщает во вторник, 10 января, 1 отдел республиканского управления ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла накануне, в 11:37 на регулируемом перекрестке улиц 1-го Мая и Садовникова.

«Водитель автомобиля Mercedes - мужчина, 1983 года рождения, при повороте налево (на запрещающий сигнал светофора) совершил столкновение с двигающимся в прямом направлении автомобилем Toyota под управлением мужчины, 1989 года рождения», - говорится в сообщении дорожной полиции.

В аварии пострадал пассажир «Мерседеса» - женщина 1987 года рождения.

«При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо», - напоминают в ГИБДД Удмуртии.