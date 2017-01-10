Москва. В Москве скончался 19-летний курсант Михайловской военной артиллерийской академии, выпав с балкона 25 этажа. Как сообщает Life.ru, трагедия случилась во время новогодней вечеринки.

Погибший отмечал праздник в своей квартире вместе с друзьями. Молодые люди, выпив, вышли на балкон многоэтажного дома по улице Снежной. Трое из них позже вернулись в квартиру, а пострадавший выйти не смог из-за захлопнувшейся балконной двери.

«Подросток пытаясь открыть дверь, упал, не сдержав равновесия. Его тело обнаружил консьерж дома и вызвал наряд полиции. Смерть наступила моментально после падения на землю», - говорится в сообщении.

По факту смерти юноши сотрудники СК начали доследственную проверку.