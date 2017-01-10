Китай. Древнюю гробницу нашли археологи в центральной провинции Китая Хунань. Как сообщает «Росбалт», по предварительным данным ее возраст может составить 1,4 тыс. лет.

На стенах гробницы специалисты обнаружили изображения двух женщин. Ее длина составила 14 метров, а ширина – 2 метра.

По обнаруженным в гробнице предметам, археологи предполагают, что она относится к эпохе Южных и Северных Династий – 5-6 века нашей эры.

Эксперты говорят, что гробница является старейшей из найденных в провинции Хунань. По их словам, изображения на стенах помогут изучить историю китайской традиционной одежды.