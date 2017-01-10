Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили предельные тарифы для проезда по мостам через реки Кама и Буй. Соответствующее распоряжение разместили на сайте главы и регионального правительства.

Согласно информации в документе, цены будут зависеть от тарифных зон и тарифных групп.

Зоны делятся на три вида: 1) мостовой переход через реку Кама; 2) мостовой переход через реку Буй; 3) мостовой переход через реку Кама и мостовой переход через реку Буй.

Проще говоря, автолюбителям будет предложено оплатить проезд по каждому мосту отдельно, либо заплатить сразу за два. В случае, если владельцу машины нужно проехать по обоим объектам, то выгоднее заплатить всю сумму сразу, чтобы получить небольшую скидку.

Тарифные группы делятся на 4 вида: 1) легковые автомобили и мотоциклы; 2) среднегабаритные транспортные средства; 3) автомобили для перевозки тяжелых грузов и автобусы; 4) автомобили для перевозки тяжелых грузов и автобусы с определенной габаритной высотой и массой перевозимого груза.

В итоге, проезд по камскому мосту для легковых автомобилей обойдется в 340 руб., через Буй – 187 рублей, для среднегабаритных транспортных средств – 679 рублей и 357 рублей, для тяжелых грузовиков с двумя осями и автобусов – 1189 рублей и 611 рублей, для грузовиков с прицепами (число осей больше 3) и для автомобилей второй категории с прицепами - 1528 рублей и 781 рублей.

Проезд через оба моста сразу для категорий транспорта от первой до четвертой будет стоить 509, 1019, 1783 и 2292 рублей соответственно.

«Настоящее постановление вступает силу 1 января 2017 года», - написано в документе.

Концессионное соглашение о строительстве моста через Каму в Удмуртии заключили 1 октября 2013 года. Общая стоимость проекта составила почти 14 млрд рублей. Согласно заключенному соглашению, после окончания строительства мост на 49 лет перейдет концессионеру. Проезд по нему будет платным.

Ранее строительство моста планировали завершить в сентябре 2016 года, затем перенесли открытие на начало ноября, после чего «отодвинули» знаменательную дату еще на пять месяцев. а в конце года власти Удмуртии еще раз уточнили сроки, сместив их до июля 2017 года.

Движение по мосту открыли 4 ноября 2016 года. Позже Западно-Уральское управление Ростехнадзора России сообщило о незаконности начала рабочего движения по объекту.

Шаткий мостик: что творится на строительстве моста через Каму