Москва. Гособоронзаказ на поставку автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» находится под угрозой срыва. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Коммерсантъ», сложности его исполнения появились у Московского института теплотехники (МИТ).

Издание пишет, что согласно письму главы МИТа Сергея Никулина на имя первого заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова, которое оказалось в распоряжении «Коммерсанта», Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ) не может своевременно поставить оборудование для гидравлических систем пусковых установок «Ярса». Кроме того, ПЭМЗ столкнулся с тяжелой экономической ситуацией и у него появились проблемы с кредиторами.

По словам Никулина, завод в Подольске находится в предбанкротном состоянии и не поставляет оборудование с июня 2016 года.

«Это поставило под угрозу срыва выполнение заданий государственного оборонного заказа», - говорится в письме Никулина.

По этой причине МИТ попросил «Ростех» открыть дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе (КЭМЗ), но на его подготовку потребуется 1,5 года.