Ижевск. Удмуртия. Издательство «Удмуртия» выпустило в 2016 году 50 тыс. экземпляров различной печатной продукции, среди которой 30 книг на удмуртском языке. Об этом рассказал журналистам во вторник, 10 января, руководитель республиканского агентства печати и массовых коммуникаций Алексей Воронцов.

В ушедшем году издательство «Удмуртия», помимо 60 книг, выпустило 8 учебников, 11 рабочих тетрадей и методических пособий для преподавания на удмуртском языке, а также провело общественную, региональную и этнокультурную экспертизы 13 учебно-методических комплектов к ним.

По словам Воронцова, Удмуртия до 2014 года занимала последние места в Приволжском округе по уровню финансирования книгоиздательской деятельности. К 2015 году размер поддержки этого вида деятельности вырос с 3 до 5 млн руб. в год, кроме того, агентство печати и массовых коммуникаций региона получило еще 8 млн рублей на проведение экспертиз национальных учебников.

«После увеличения финансирования мы ушли с последних мест. В наших планах достичь таких показателей, как в Татарстане, но сделать это очень сложно, так как уровень господдержки несравним, однако мы увеличиваем объем наших изданий и тираж. Повторюсь, в этой сфере нам есть над чем работать», - сказал Воронцов.

Руководитель частного ижевского издательства «Монпоражён» Михаил Смагин пояснил корреспонденту информагентства «Сусанин», что падение тиражей печатной продукции в современном книгоиздательстве является нормальной тенденцией – все больше людей предпочитает покупать и читать книги в электронном виде. В «живом» виде печатается, как правило, лишь 100-200 экземпляров издания.

«Это мало, но это нормальная тенденция снижения печатных тиражей и увеличения электронных версий», - пояснил он.

По словам Смагина, сейчас издатели в регионах «рискуют» печатать тиражом от 1000 экземпляров и больше лишь раскрученные проекты. Остальное продается в электронном виде. В Удмуртии уже есть примеры издательств, торгующих своей продукцией онлайн, однако, по мнению владельца «Монпоражён», речь идет в основном о технической и специализированной литературе.