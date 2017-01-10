Ижевск. Удмуртия. 50 мест для совершения обряда купания организуют в Удмуртии на праздник крещения. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике, также там можно будет набрать освященной воды.
Гражданам, которые хотят принять участие в крещенских купаниях, рекомендуют принять следующие меры безопасности:
-купель организуется в месте, определенном органами местного самоуправления, по согласованию с органами ГИМС и должна организовываться, как правило, на открытых участках водоемов с пологим, чистым от посторонних предметов дном;
-глубина купели не должна превышать 1,2-1,5 м;
- в ночное время купель и маршруты подхода и отхода должны быть освещены;
-купель должна иметь два спуска, оборудованные лестницами; спуск в воду осуществляется с одной стороны, выход из воды - с противоположной стороны купели;
-вблизи купели оборудуется спасательный пост, оснащенный снаряжением, необходимым для оказания первой доврачебной помощи;
-вблизи с выходом из купели оборудуется отапливаемое помещение (вагончик, палатка) для обогрева и переодевания;
-для обеспечения общественного порядка в районе купели осуществляется дежурство наряда полиции;
-необходимо предусмотреть дежурство в районе купели бригады скорой помощи.
Количество купелей в городах и районах Удмуртии:
Ижевск - 2;
Можга -1;
МО «Большекиварское», деревня Большая Кивара -1;
МО «Большекиварское», село Пихтовка -1;
МО «Перевозинское», село Перевозное -1;
МО «Агрикольское» -1;
Алнашский район -5;
МО «Нечкинское» -1;
Дебесский район -1
МО «Кыйлудское» -1;
МО «Мушковайское» -1;
МО «Красносельское» -1;
МО «Удугучинское» - 3;
МО «Увинское» -1;
МО «Сям-можгинское» -1;
МО «Ново-Мултанское» -1;
МО «Нылгинское» -1;
Шарканский район -2;
МО «Старомоньинское» -1;
Можгинский район -1;
Каракулинский район -1;
Камбарка -1;
МО «Большеошворцинское» -1;
МО «Якшур-Бодьинское» -1;
Кизнерский район -1;
МО «Селтинское» -1;
Юкаменский район, деревня Тылыс - 1;
Сарапул -1 (район Южного порта);
село Гольяны, река Кама -1;
деревня Хохряки, пруд Русь -1;
село Завьялово, Молдованский пруд -1;
поселок Италмас, родник -1;
село Люк, пруд Пискунушка -1;
село Бабино, пруд -1;
музей-заповедник Лудорвай -1;
село Ягул, пруд -1;
деревня Русский Вожой, пруд -1;
СК «Чекерил» -1;
Воткинск – 2.