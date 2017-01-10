Ижевск. Удмуртия. 50 мест для совершения обряда купания организуют в Удмуртии на праздник крещения. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике, также там можно будет набрать освященной воды.

Гражданам, которые хотят принять участие в крещенских купаниях, рекомендуют принять следующие меры безопасности:

-купель организуется в месте, определенном органами местного самоуправления, по согласованию с органами ГИМС и должна организовываться, как правило, на открытых участках водоемов с пологим, чистым от посторонних предметов дном;

-глубина купели не должна превышать 1,2-1,5 м;

- в ночное время купель и маршруты подхода и отхода должны быть освещены;

-купель должна иметь два спуска, оборудованные лестницами; спуск в воду осуществляется с одной стороны, выход из воды - с противоположной стороны купели;

-вблизи купели оборудуется спасательный пост, оснащенный снаряжением, необходимым для оказания первой доврачебной помощи;

-вблизи с выходом из купели оборудуется отапливаемое помещение (вагончик, палатка) для обогрева и переодевания;

-для обеспечения общественного порядка в районе купели осуществляется дежурство наряда полиции;

-необходимо предусмотреть дежурство в районе купели бригады скорой помощи.

Количество купелей в городах и районах Удмуртии:

Ижевск - 2;

Можга -1;

МО «Большекиварское», деревня Большая Кивара -1;

МО «Большекиварское», село Пихтовка -1;

МО «Перевозинское», село Перевозное -1;

МО «Агрикольское» -1;

Алнашский район -5;

МО «Нечкинское» -1;

Дебесский район -1

МО «Кыйлудское» -1;

МО «Мушковайское» -1;

МО «Красносельское» -1;

МО «Удугучинское» - 3;

МО «Увинское» -1;

МО «Сям-можгинское» -1;

МО «Ново-Мултанское» -1;

МО «Нылгинское» -1;

Шарканский район -2;

МО «Старомоньинское» -1;

Можгинский район -1;

Каракулинский район -1;

Камбарка -1;

МО «Большеошворцинское» -1;

МО «Якшур-Бодьинское» -1;

Кизнерский район -1;

МО «Селтинское» -1;

Юкаменский район, деревня Тылыс - 1;

Сарапул -1 (район Южного порта);

село Гольяны, река Кама -1;

деревня Хохряки, пруд Русь -1;

село Завьялово, Молдованский пруд -1;

поселок Италмас, родник -1;

село Люк, пруд Пискунушка -1;

село Бабино, пруд -1;

музей-заповедник Лудорвай -1;

село Ягул, пруд -1;

деревня Русский Вожой, пруд -1;

СК «Чекерил» -1;

Воткинск – 2.