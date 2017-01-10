Москва. Россия вошла в топ-5 государств мира с самыми развитыми кибервойсками. Как сообщает «РБК», соответствующие данные установили аналитики компании Zecurion.

На первом месте в списке оказались Соединенные Штаты. На второй строчке рейтинга разместился Китай. Третье место заняла Великобритания, четвертое – Южная Корея.

«Россия может входить в топ-5 стран с наиболее развитыми кибервойсками — специализированными подразделениями по кибербезопасности для военных или разведывательных целей», - говорится в сообщении.

Как пишет издание, расходы России на кибервойска составляют порядка 300 млн долларов в год, а численность российских подразделений составляет примерно 1 тыс. человек.

Госфинансирование в США находится на уровне 7 млрд долларов в год, а количество хакеров, которые работают на государство порядка 9 тыс.

В Китае в развитие кибервойск вкладывают 1,5 млрд долларов в год, а армия оценивается, как самая многочисленная в мире – 20 тыс. хакеров.

Великобритания выделяет на отрасль, включающую 2 тыс. сотрудников, 450 млн долларов. Бюджет Южной Корее составляет 400 млн долларов, а армия состоит из 700 хакеров.

По оценкам аналитиков, специализированные подразделения по кибербезопасности официально используют несколько десятков стран, неофициально – более сотни.

«Оценка потенциала в этой сфере основана на военных бюджетах государств, стратегиях кибербезопасности, уставных документах, справочной информации международных организаций, официальных комментариях и инсайдерской информации», - говорится в сообщении.