Ижевск. Удмуртия. Центр правовой поддержки СМИ и пресс-центр на 200 мест могут появиться в ижевском Доме печати, который располагается на улице Пастухова, 13. Об этом во вторник, 10 января, на пресс-конференции сообщил руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии Алексей Воронцов.

По его словам, на данный момент Ижевская республиканская типография, которая находилась в этом здании, объединилась с Ижевским полиграфическим комбинатом, располагающимся на Воткинском шоссе.

«Благодаря этому на Пастухова, 13 высвободились площади. Там разместится пресс-центр на 150-200 мест», - рассказал Воронцов.

Он также уточнил, что по планам, в этом здании могут появиться литературное кафе, выставочный зал, зал для просмотра документальных и фестивальных фильмов, а также музей, причем не только печати, но радио с телевидением.

«На освободившихся площадях планируем разместить музей печати – мы подразумеваем музей не только печати, но и радио с телевидением», сказал Воронцов.

Также, по словам руководителя агентства, на площадях откроют выставочный зал на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). На данный момент идут переговоры с заинтересованными лицами.

«Также на условиях ГЧП планируем разместить книжный магазин. Переговоры с желающими также ведутся», - рассказал Воронцов.

По словам руководителя агентства, первые экспозиции в выставочном зале покажут уже в первом полугодии.

«Музей печати и литературное кафе могут открыться до конца 2017 года. Пресс-центр, а также центр правовой поддержки журналистов с кинозалом появятся не раньше 2018 года», - утонил Алексей Воронцов.