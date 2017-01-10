Ижевск. Удмуртия. Директора субподрядной организации заподозрили в незаконной рубке деревьев. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, общий ущерб составил 160 тыс. рублей.

«…на территории одного из участков ижевского лесничества в декабре 2016 года обнаружили 96 спиленных деревьев различных пород, изъяли 2 бензопилы. Лесному фонду причинен материальный ущерб на сумму более 160 тыс. рублей», сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 55-летнего директора субподрядной организации, выполнявшей работы.

«Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 300 до 500 тыс. рублей.