Ижевск. Удмуртия. Роспотребнадзор по Удмуртии совместно с сотрудниками полиции с 26 декабря изъяли 142,7 литров лосьонов, настоек и антисептиков. Проверки проводились в рамках выполнения постановления главного санитарного врача России, ограничившего торговлю подобной продукцией до 26 января.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в основном изъятая продукция продавалась в небольших магазинах и ларьках. Так, только 8 января сотрудниками ведомства арестовано 915 штук спиртосодержащей непищевой продукции объемом 91,5 литров.

Наиболее популярными в Удмуртии оказались жидкости производителей «БиофармКомбинат», Рязанская область (медицинский антисептический раствор «Этанол&»,95%), «Гиппократ», Самара (фармацевтический антисептический раствор 95%), «Т-Косметика», Владикавказ (лосьон косметический «Хлебный люкс», «Лосьон с экстрактом красного перца», «Вита-септ» серии «Витаминный»); «Легат», Санкт-Петербург (концентрат для принятия ванн жидкий «Боярышник»).

С 29 декабря 2016 года открыта горячая линия, куда можно сообщить о фактах незаконной реализации спиртосодежащей непищевой и пищевой продукции.

Звонки от граждан принимаются каждый будний день с 9:00 до 16:00 по телефону:

- в Ижевске: (3412) 66-16-16;

- в Воткинске – 8 (341 45) 5-18-34;

- в Глазове – 8 (341 41) 2-79-62;

- в Можге – 8 (341 39) 3-25-75;

- в Сарапуле - 8 (341 47) 4-03-96;

- в Игре - 8 (341 34) 4-17-75;

- в Уве - 8 (341 30) 5-12-96.