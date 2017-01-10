Ижевск. Удмуртия. В Глазове задержали подозреваемого в поджоге нескольких автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

«Ночью во дворе дома по улице Буденного злоумышленник совершил поджог автомобиля «Фиат». После чего путем поджога пытался уничтожить припаркованный рядом автомобиль «ВАЗ», - сообщает пресс-служба МВД.

Преступления мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений.

Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК России («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога»).