Москва. Срок следствия по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева продлили до 15 мая. Как сообщает Интерфакс, соответствующее заявление сделал следователь в Басманном суде Москвы.

Он выступил за продление домашнего ареста, потому что «у Улюкаева есть возможность препятствовать следствию».

«Ряд свидетелей работают в министерстве или Росимуществе и находились в его непосредственном подчинении», - сказал следователь.

Он также уточнил, что правоохранителям предстоит еще допросить свидетелей и получить результаты экспертизы.

Кроме того, следствие высказалось против разрешения Улюкаеву выходить на прогулки.

«Это позволит ему бесконтрольно встречаться с другими любыми лицами или покинуть пределы России, даже без загранпаспорта», - уточнил следователь.

Прокурор ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Улюкаева поддержала.

«С учетом запланированных следственных действий срок продления домашнего ареста нахожу разумным», - сказала она.

Экс-министр попросил суд избрать ему более мягкую меру пресечения и попросил отпустить его под подписку о невыезде.

«Я не согласен с аргументацией следствия. Скрыться возможности у меня нет, паспорт изъят. Угрожать свидетелям я не собираюсь. Прошу более мягкую меру пресечения, например, подписку о невыезде», - сказал Улюкаев.

В случае сохранения домашнего ареста он попросил разрешить ему посещать медицинские учреждения.

«Также прошу разрешить посещать квартиру няне ребенка», - добавил Улюкаев.

Напомним, следственный комитет России объявил о задержании главы Минэкономразвития с поличным при получении взятки в 2 млн долларов 15 ноября. В тот же день Улюкаева отправили под домашний арест, а президент Владимир Путин освободил его от должности «в связи с утратой доверия».

По версии следствия, Улюкаев вымогал у «НК «Роснефть» деньги за законную выдачу положительного заключения и оценки сделки по покупке компанией государственного пакета акций «Башнефть». «У меня имеются заболевания: атеросклероз, гипертония и заболевания, в целом связанные с сосудистой системой», - рассказал на заседании суда Улюкаев.

Позже бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву потребовалась помощь врачей «Скорой помощи».