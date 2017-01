Чили. Чилийские военные опубликовали ранее засекреченное видео с НЛО. Как сообщает Huffington Post, в стране уже создали государственную комиссию по их изучению.

Специалисты признали, что героем съемки стал именно НЛО. Анализом информации и неопознанных объектах занимается Комитет по исследованию аномальных явлений в атмосфере (The Committee for the Study of Anomalous Aerial Phenomena, CEFAA) – это госорганизация, находящаяся под юрисдикцией чилийских ВВС.

Данные, которые поступают на рассмотрение в CEFAA, тщательно анализируют. По результатм изучения видеозаписи, сделанное летчиками в 2014 году, эксперты подтвердили, что в небе действительно был НЛО.

Неопознанный объект военные заметили 11 ноября 2014 года во время патруля прибрежного сектора к западу от Сантьяго. Земные радары его не зафиксировали.

Chile Helicopter UFO - FULL (see Leslie Kean's article for backstory)

Navy clip final (see Leslie Kean's article for backstory)