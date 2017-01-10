Ижевск. Удмуртия. «Межнациональный Новый год» состоится в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов, мероприятие пройдет в пятницу, 13 января.

Представители национально-культурных объединений соберутся, чтобы отпраздновать Старый Новый год и подвести итого 2016 года. они подготовят выступления-визитки, концертные номера с национальными новогодними обрядами. В этом году пройдет квест-игра «В лес за подснежниками».

«По традиции, на новогодней вечеринке прозвучат мелодии и песни народов Удмуртии, будет возможность дегустации блюд национальной кухни», - говорится в сообщении.