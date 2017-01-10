Ижевск. Удмуртия. С 1 января 2017 года в законодательстве Удмуртии произошел ряд изменений. Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики, они коснулись жизни медицинских работников, вопросов формирования общественной палаты, количества депутатов регионального парламента.

Так, молодые врачи и фельдшеры, отправляющиеся работать на село, получат единовременные выплаты. Для врачей сумма составляет 500 тыс. рублей, для фельдшеров и акушерок – 300 тыс. рублей. Выплата медикам моложе 30 лет производится при условии заключения контракта, по которому специалист должен отработать на селе 5 лет.

Изменился порядок формирования общественной палаты Удмуртии. Теперь треть состава определяет глава республики, треть – Госсовет. Затем утвержденные кандидаты выбирают состав оставшейся трети членов общественной палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями. Значимым нововведением является то, что у общественной палаты появляется аппарат, в ведении которого - организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение ее деятельности.

В новом созыве Госсовета будет 60, а не 90 депутатов. Такое решение не противоречит федеральному законодательству, которое позволяет работать в представительном органе Удмуртии от 35 до 90 парламентариям. Выборы пройдут в сентябре.

Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества устанавливается в размере 1,8 процента от налоговой базы (в 2016 году - 1,2 процента)

Изменилась величина прожиточного минимума пенсионера. Она составит 8 502 рубля.

Органы местного самоуправления получили новые полномочия. К ним отнесли полномочия сельских поселений по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

С 1 января 2017 года возобновляется предоставление из бюджета Удмуртской Республики дотаций для стимулирования развития муниципальных образований.