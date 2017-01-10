Норвегия. Норвегия стала первой в мире страной, которая начала отказываться от FM-радио. Как сообщает «Газета.ру», постепенное отключение от всех радиостанций начнется с 11 января.

Предложение перевести радио в «цифру» внесли в правительство Норвегии еще в 2011 году. Через четыре года страна объявила, что намерена стать государством, первым полностью перешедшим на цифровое радиовещание DAB (Digital Audio Broadcasting)

«Формат DAB менее дорогостоящий и обеспечивает более качественное звучание. В данный момент всего пять национальных радиостанций Норвегии работают в FM-диапазоне», - говорится в сообщении.