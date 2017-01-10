Москва. Россиянку в Instagram высмеяли за хештег #сказочноеБали за его неоднозначное прочтение. Впервые запись заметили под фотографией 26-летней модели Натальи Горчаковой, сообщает Lenta.ru.

«Медитации, релаксации, спа… так я постигала дзен#сказочноебали», - написала девушка в публикации.

Медитации, релаксации, спа...так я постигала дзен#сказочноебали

Под снимком сразу появились сотни комментариев о двусмысленности фразы. Сама Горчакова посмеялась над хештегом вместе со своими подписчиками и сказала, что он получился «мощным». Также модель добавила, что всегда делает то, что радует людей.

«Instagram для меня не просто страничка с фотографиями, это возможность делиться мыслями, интересными местами и новыми открытиями с моими друзьями (в первую очередь) и подписчиками. Хэштегом очень довольна. Что уж тут говорить, свое дело он делает», - сказала модель.

Другие пользователи соцсети выяснили, что Наталья не единственная, кто использует подобное обозначение. В «Инстаграме» можно найти и другие фото с #сказочноеБали, где девушки позируют на фоне пейзажей острова.

Уже в Twitter пользователи начали рассуждать о том, почему девушки используют этот хештег и понимаю ли они на самом деле его неоднозначность.

Резидент on Twitter

К массовому обсуждению присоединился и футбольный комментатор Василий Уткин, опубликовавший фото с отдыха и дважды использовавший подобный хэштег.

Василий Уткин on Twitter

Популярный блогер Константин Павлов предложил подписчикам порассуждать, как бы они прочитали разошедшуюся в сети фразу.

Костя Павлов on Twitter