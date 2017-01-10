Ангарск. Бывшего милиционера из Ангарска Иркутской области обвинили в убийстве 47 женщин. По словам маньяка, расправу он организовывал по «личным мотивам», сообщает Life.ru.

Ранее 49-летнего серийного маньяка уже осудили пожизненно за убийство 22 женщин, но появились новые эпизоды. Мужчина признался еще в 60 преступлениях, которые совершил в период с 1992 по 2000 годы. Убивал он ножами, топорами, лопатами, верёвками, ремнями и отвертками.

«До тех пор, пока следствие будет вникать в детали новых эпизодов уголовного дела, Попков останется в СИЗО, а не в колонии строгого режима, к отбыванию наказания в которой его приговорил суд 14 января 2015 года», - говорится в сообщении.