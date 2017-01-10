Ува. Удмуртия. Кровля и стены гаража частной фирмы обрушились в Уве из-за разгерметизации водяного котла. Как сообщает пресс-служба администрации района, три человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в понедельник, 9 января, около 13:20 по адресу улица Школьная, 1. Из-за разгерметизации водяного котла обрушилась железобетонная кровля, внутренняя кирпичная перегородка и наружная железобетонная стена на площади 40 кв. м.

«По предварительным данным, причиной разгерметизации стали недостатки конструкции самодельного водонагревательного котла - отсутствие предохранительного клапана», - говорится в сообщении.